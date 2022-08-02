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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وكالة أنباء تايوان المركزية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الجيش التايواني سينفذ تدريبات بالمدفعية بالذخيرة الحية في منطقة بينغتونغ في جنوب الجزيرة يومي 9 و11 أغسطس.

جيش تايوان يجري تدريبات بالمدفعية الأسبوع المقبل.. لهذا السبب!

وذكر المصدر، أن هذه التدريبات تأتي كاستمرار لمناورات هانغوانغ السنوية التي انتهت الأسبوع الماضي.

ووفقا للمصدر، سيتم تنفيذ هذه التدريبات بالمدفعية من أجل تعزيز الجاهزية القتالية والقوة النارية للقوات المسلحة في تايوان.



وسيتم خلال التدريبات استخدام أنواع مختلفة من المدفعية بما في ذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز M109 وM110.

وأشار المصدر كذلك إلى أن القوات المسلحة التايوانية ستجري تدريبات عسكرية أخرى في محافظة بينغتونغ في الخامس من سبتمبر، لكن هذه المرة بمشاركة طيران الجيش والقوات الخاصة وكذلك القناصة.

تم تنفيذ المرحلة الثانية من المناورات العسكرية هانغوانغ، بالذخيرة الحية في الفترة من 24 إلى 29 يوليو، وخلالها تم التركيز على محاكاة القضاء على قوة غازية في البحر وعلى طول الساحل.

وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي صباح اليوم الثلاثاء إلى ماليزيا قادمة من سنغافورة في ثاتي محطة لجولتها الآسيوية، حسبما أفادت وكالة أنباء "برناما" المحلية.

وقالت الوكالة إن "الرحلة الخاصة التي تقل بيلوسي والوفد المرافق لها هبطت في قاعدة القوات الجوية الملكية الماليزية في سوبانغ".

وذكرت الوكالة أن بيلوسي ستلتقي في ماليزيا رئيس مجلس النواب ازهر عزيزان هارون ورئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، وبعد ذلك قد تغادر إلى تايوان في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وقالت البوابة التايوانية ETtoday أمس الاثنين إن بيلوسي ستصل إلى الجزيرة في وقت متأخر من الثلاثاء، وتقضي الليلة في فندق Grand Hyatt، وفي صباح الأربعاء ستزور مقر المجلس التشريعي حيث تلتقي بقيادته، قبل مغادرة الجزيرة.

وفي وقت سابق هددت الصين بأنها ستتخذ إجراءات "حاسمة وفعالة" في حال قررت بيلوسي زيارة تايوان.

ذكرت صحيفة غلوبال تايمز أن جيش التحرير الشعبي الصيني، على خلفية الاحتكاكات المتزايدة مع الولايات المتحدة والدول الغربية، سينخرط في القتال إذا بادر العدو المحتمل بالهجوم.

ولم تحدد الصحيفة ما إذا كان الحديث يدور حول هجوم عسكري أم استفزازات سياسية كبيرة، مثلا، زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرتقبة إلى تايوان.

وكانت الصحيفة ذاتها قد نقلت عن خبير عسكري قوله إن الطيران الحربي الصيني يمكن أن يطلق قذائف تحذيرية أمام طائرة بيلوسي لإجبارها على مغادرة المجال الجوي فوق مضيق تايوان.

رأى محللون سياسيون صينيون أن عناد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأنانيتها سيكونان بداية النهاية للهيمنة الأمريكية، وقد تأتي زيارتها المحتملة لتايوان بنتائج عكسية تماما.

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وأعرب محللون استطلعت آراءهم صحيفة "غلوبال تايمز" عن اعتقادهم أن زيارة بيلوسي لتايوان يمكن أن تغير بشكل لا رجعة فيه الوضع في مضيق تايوان وتسرع عملية إعادة توحيد الصين مع الجزيرة، الأمر الذي رأوا أنه في الواقع أكثر أهمية بكثير من زيارة سياسي أمريكي.

وتوصل هؤلاء في هذا السياق إلى استنتاج مفاده أن عناد بيلوسي وأنانيتها سيكونان بداية النهاية للهيمنة الأمريكية.

علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير عسكري أن الطيران الحربي الصيني يمكنه حتى إطلاق قذائف تحذيرية أمام طائرة بيلوسي، إذا لم تؤثر عليها أشكال التحذير الأخرى وتجبرها على مغادرة المجال الجوي.

أكد تشانغ جون المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان إن تمت، ستضرّ بالعلاقات الأمريكية الصينية.

وقال تشانغ في مؤتمر صحفي إن زيارة بيلوسي إلى تايوان "ستؤدي إلى "تقويض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وأضاف أنه "على واشنطن أن تتفهم عواقب مثل هذه الخطوة"، مشددا على أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وقضية وحدة الأراضي بالنسبة لبكين خط أحمر".

وتابع: "نحن لا نسمح لأي شخص بتجاوز هذا الخط الأحمر، ونحن نعارض بشدة أي حركات انفصالية في تايوان، وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للصين".