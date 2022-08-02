أول تعليق من أسرة أيمن الظواهري على مقتله بغارة أمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت أسرة أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، على مقتله بغارة شنها الجيش الأمريكي على منزله في أفغانستان.

وقالت أسرة الظواهري، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنها علمت بمقتله بعد إذاعة وسائل إعلامية أمريكية الخبر رغم أن بعض وسائل الإعلام أعلنت أن الغارة الأمريكية كانت مطلع الأسبوع الجاري.

وأكدت الأسرة أنه لا يوجد أي تواصل مع أيمن الظواهري منذ خروجه من مصر قبل عشرات السنوات، ومن ثم انضمامه إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان.

وأشارت أسرة الظواهري إلى أنه "إذا كان الخبر صحيحاً فلا تجوز عليه إلا الرحمة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، فجر اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهري؛ إثر غارة جوية في أفغانستان.

ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، فإن الظواهري قُتل في عملية نفذت باستخدام طائرة بدون طيار.