السعودية تعلّق على مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري: خطط لعمليات إرهابية قتلت الآلاف

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.

وشددت "الخارجية السعودية" على أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.

وفي خطاب متلفز في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة قتلت زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهري؛ إثر غارة جوية في أفغانستان.

وأشاد بايدن بما وصفها "بالدقة العالية في عملية قتل الظواهري"، مشيراً إلى أنه "كان يختبئ مع أفراد من عائلته.. وبمقتله العدالة أخذت مجراها".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الظواهري مسئول عن عمليات إرهابية استهدفت الولايات المتحدة، ومنها هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك عام 2001، مؤكدا أنه وافق على قتله لدوره في تلك العمليات الإرهابية، واستهدافه المصالح الأمريكية في عدة دول على مدى عقود.