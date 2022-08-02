تنسيق الأزهر 2022.. المعاهد المتاحة للناجحين في الثانوية (بنين - بنات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفتح جامعة الأزهر، خلال أيام باب تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2023/2022، للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022/2021.

واعتمد وكيل الأزهر الشريف، الخميس، نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

اقرأ أيضا:

رسميا.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 57.31%

وينشر "الخليج 365" المعاهد المتاحة بجامعة الأزهر للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية، وهي كما يلي:

المعاهد المخصصة للطالبات:

يوجد في جامعة الأزهر معهدين للتمريض مخصصين للحاصلات على الثانوية الأزهرية، وآخرين تابعين لكلية العلوم، ومعهد معاوني القضاء بكليات الدراسات الإسلامية، وكلية التجارة وهي كما يلي بتنسيق العام الماضي:

- المعهد الفني للتمريض بمستشفى كلية طب البنات بأسيوط، 569 درجة، بنسبة 87.38%.

- المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، 584 درجة، بنسبة 89.85%.

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة، 578 درجة، بنسبة 88.92%.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، 569 درجة، بنسبة 87.54%.

معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، 550 درجة، بنسبة 84.62%.

معهد معاوني القضاء، بكليات الدراسات الإسلامية والعربية، 487 درجة، بنسبة 74.92%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة 325 درجة، بنسبة 50%.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بالقاهرة 325 درجة، بنسبة 50%.

- تنسيق معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بتفهنا الاشراف 468 درجة، بنسبة 72%.

- تنسيق معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات بجامعة أسيوط 325 درجة، بنسبة 50%.

ــ المعاهد المتاحة للطلاب، ووهي كما يلي بتنسيق العام الماضي:

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة 550 درجة، بنسبة 84.62%.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة 520 درجة، بنسبة 80%.

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط 509 درجة، بنسبة 78.31%.

- معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسبوط 496 درجة، بنسبة 76.31%.

- معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بالقاهرة 469 درجة، بنسبة 72.15%.

- تنسيق معهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين أسيوط 427 درجة، بنسبة 65.69%.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة 385 درجة، بنسبة 59.23%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة 325 درجة، بنسبة 50%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين طنطا 325 درجة، بنسبة 50%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين دمنهور 325 درجة، بنسبة 50%.

- تنسيق معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف 325 درجة، بنسبة 50%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط 325 درجة، بنسبة 50%.

اقرأ أيضا:

الثانوية الأزهرية 2022.. بدء التظلمات على النتيجة - الرابط والخطوات