بالأسماء..نتيجة انتخابات جمعية صائدي الأسماك في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - غسلام عمار:

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، النتيجة النهائية للفائزين بعضوية مجلس إدارة جمعية صائدي الأسماك ببرج البرلس، وذلك عقب إعلانها رسميًا من اللجنة المشرفة على تلك الانتخابات.

وأكد نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن انتخابات جمعية صائدي الأسماك ببرج البرلس أجريت لاختيار 11 عضوًا حاصلون على أعلى الأصوات لتكوين مجلس إدارة للجمعية في أول اجتماع يجرى عقده، ويتكون من رئيس، ونائب، وأمين صندوق، وسكرتير عام، و7 اعضاء، ليقود مجلس الإدارة الدفة خلال 5 سنوات مقبلة.

وقال شرابي أن الفائزين في انتخابات مجلس إدارة جمعية صائدي الأسماك ببرج البرلس، بعد حصولهم على أعلى الأصوات كل من أحمد رجب محمد النيل، وشهرته حمادة النيل، رمز الجمل، وحصل على 404 أصوات، ورضا فرحات حسن اليمني، وشهرته جمعة اليمني، رمز الطبق، وحصل على 386 صوتًا، وبكري محمد عبدالعزيز بكري، رمز المظلة، وحصل على 381 صوت.

وعبدالنبي عيسى عيسى أبوكمون، وشهرته الحاج حمام كمون، رمز الميزان، وحصل على 377 صوتًا، ومحمد نجيب بلال محمد الحمراوي، وشهرته نجيب الحمراوي، رمز الأسد، وحصل على 376 صوتًا، وخميس حجازي السيد قنديل، رمز الفانوس، وحصل على 373 صوتًا، وعلي رميح علي الحمادي، وشهرته الحاج مبروك رميح رمز السمكة، وحصل على 369 صوت.

ومحمد صالح محمد شاهين، رمز الهلب، وحصل على 339 صوتًا، وعمر يحي فتح الله عيسى، وشهرته عمر جلال عيسى، رمز الكوب، وحصل على 337 صوتًا، ومصطفى أبوالمجد مصطفى عيسى، رمز الحصان، وحصل على 334 صوتًا، وإبراهيم رشاد حسن النيل، وشهرته إبراهيم رشاد، رمز الهلال، وحصل على 324 صوتًا.