المخابرات الأمريكية عرضت على بايدن نموذجا مصغرا لمنزل الظواهري قبل استهدافه

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

وضعت الولايات المتحدة نموذجا مصغرا لمنزل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتله في عملية للاستخبارات الأمريكية إثر غارة جوية في أفغانستان.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإن المخابرات عرضت هذا النموذج على الرئيس الأمريكي داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض من أجل فحصه أثناء مناقشة البدائل المقترحة بشأن عملية الظواهري.

وأشارت الشبكة إلى أنه كانت هناك مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من إمكانية قتل مدنيين عن طريق الخطأ في العاصمة الأفغانية خلال تنفيذ هذه العملية، على غرار ما حدث في الغارة الأمريكية بطائرة بدون طيار أثناء الانسحاب الأمريكي المرتبك من أفغانستان في أغسطس من العام الماضي.

وأوضحت الشبكة أن بايدن شدد على مسئوليه على مدى الأشهر الماضية بالعمل على تنفيذ العملية دون التسبب في مقتل مدنيين بمن فيهم أفراد عائلة الظواهري.

ونوهت بأن المخابرات الأمريكية علمت بوجود شبكة تدعم الظواهري في داخل العاصمة الأفغانية منذ فترة وبالحيل المتبعة لمنع الوصول إليه بالمدينة التي لم يغادرها الظواهري منذ وصولها إليها قبل شهور.

وبعد أن تم عرض النموذج المصغر لمنزل الظواهري على بايدن سأل الرئيس الأمريكي عدة أسئلة تفصيلية بشأن المنزل قبل أن يسمح بضربة جوية صباح السبت الماضي.