شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لقمة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لقمة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، يتسائل عشاق ومحبي الكرة المستديرة في العديد من أنحاء العالم عن موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لقمة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

من المتوقع أن يدخل السماوي بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان أكي، جواو كانسيلو.

في الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، كيفن دي بروين.

وفي خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

تعرف على صفقات مانشستر سيتي حتى

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع مانشستر سيتي ضيفًا على كتيبة وست هام يونايتد يوم الأحد القادم الموافق 7 من شهر أغسطس القادم.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللي المرتقب بين الطرفين « الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء».

تعرف على صفقات مانشستر سيتي حتى الآن في الميركاتو الصيفي 2023

إيرلينج هالاند

نجح مانشستر سيتي في التعاقد رسمي مع إيرلينج هالاند، قادمًا من بوروسيا دورتموند بعد صراع شرس مع العديد من أندية القارة العجوز.

ويستمر الدولي النرويجي بعقد مع بطل البريميرليج 2021/2022 حتى صيف 2025.

كالفين فيليبس

تعاقد السماوي مع كالفين فيليبس قادمًا من نادي ليدز يونايتد بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، حيث يستمر في صفوف السيتي حتى 2028.

جوليان ألفاريز

حرص النادي الإنجليزي على الحصول على ألفاريز خلال الصيف الحابي، وبالفعل نجح بطل إنجلترا بعد صراع شرس مع العديد من الأندية المهتمة بخدمات اللاعب.

ستيفان أورتيجا

وجده النادي الإنجليزي الحارس المناسب لكي يتولى حراسة عرين السماوي احتياطيًا خلفًا لـ ايدرسون

تعرف على موعد انطلاقة مسابقة البريميرليج 2022/2023

من المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجديد يوم الجمعة القادم الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة تجمع بين آرسنال وكريستال بالاس.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة مساء يوم الجمعة القادم في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، على أن تُذاع المبارة عبر قناة beIN sports 1 HD.