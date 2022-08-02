شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية والإنجليزية على وجه التحديد موعد انطلاقة منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2022/2023، المقرر أن تنطلق قريبًا.

جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

نقدم لكم فيما يلي جدول مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم القادم، وذلك يأتي كالتالي:-

أستون فيلا × ايفرتون

من المقرر أن يقع إيفرتون ضيفًا على أستون فيلا ظهر السبت الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من أحداث البريميرليج 2022/2023.

عبر أن تبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

كما ويقام اللقاء المرتقب بين الطرفين على ملعب فيلا بارك "معقل أستون فيلا".

ساوثهامبتون × ليدز يونايتد

يقع ساوثهامبتون ضيفًا على ليدز مساء السبت الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري.

عبر أن تنطلق تبدأ ركلة البداية في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

وللذكر يُقام اللقاء الذي يجمع بين ليدز يونايتد وساوثهامبتون على ملعب ساينت ماري معقل الأخير" ساوثهامبتون".

آرسنال × ليدز يونايتد

يقع ليدز يونايتد ضيفًا على آرسنال يوم السبت الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.

على أن تنطلق المباراة في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

برايتون × نيوكاسل يونايتد

المقرر أن يقع نيوكاسل ضيفًا على برايتون يوم السبت الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

وكما وتقام المباراة على ملعب فالمر " معقل برايتون".

مانشستر سيتي × بورنموث

يقع بورنموث ضيفًا على كتيبة مانشستر سيتي يوم السبت الموافق 13 من شهر أغسطس، وذلك على ملعب الإتحاد "معقل حامل اللقب 2021/2022".

وتبدأ صافرة البداية في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

وولفرهامبتون × فولهام

يستضيف الولفز، فولهام يوم السبت المقرر 13 من شهر أغسطس على مولينيو.

تبدأ صافرة البداية في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

برينتفورد × مانشستر يونايتد

يقع مانشستر يونايتد ضيفًا على برينتفورد يوم السبت الموافقة 13 من الشهر الجاري، على ملعب "برينتفورد" معقل الأخير.

وتبدأ صافرة البداية في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ليستر سيتي × برينتفورد

تقام المباراة يوم السبت الموافق 13 من شهر أغسطس، كما وتبدأ صافرة البداية في الساعة الثالثة القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

نوتنجهام فورست × وست هام (8/14)

من المقرر أن يقع يقع نوتنجهام فورست ضيفًا على كتيبة وست هام يونايتد يوم الأحد المقرر 13 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ صافرة البداية في الساعة الثالثة القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

تشيلسي × توتنهام

يقام ديربي توتنهام وتشيلسي يوم الأحد الموافق 14 من شهر أغسطس على ملعب "ستامفورد بريدج".

على أن تنطلق أحداث اللقاء في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ليفربول × كريستال بالاس

تقام المباراة المرتقبة التي تجمع بين ليفربول وكريستال بالاس يوم الأحد الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، على معقل الريدز.

وينطلق أحداث اللقاء في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.