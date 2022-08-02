شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 المقرر أن ينطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة.



ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة البريميرليج للنسخة الجديدة، وذلك يأتي كالتالي:-

كريستال بالاس × آرسنال (8/5)

يقع آرسنال في مواجهة سهلة أمام كريستال بالاس في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022/2023.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق من شهر أغسطس الجاري، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

فولهام × ليفربول (8/6)

من المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا على فولهام يوم السبت الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

بورنموث × أستون فيلا (8/6)

يقع أستون فيلا ضيفًا على بورنموث في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، على أن تبدأ ركلة البداية في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

كمان وستقام المباراة التي تجمع بين أستون فيلا وبورنموث على ملعب "دين كورت" معقل الأخير.

نيوكاسل يونايتد × نيونجهام فورست (8/6)

يقع نيومجهام فورست "الصاعد حديثا إلى البريميرليج" ضيفًا على نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقرر 6 من شهر أغسطس الجاري

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

توتنهام هوتسبير × ساوثهامبتون (8/6)

من المقرر أن يقع ساوثهامبتون ضيفًا على توتنهام هوتسبير يوم السبت المقرر 6 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي، كما ويقام اللقاء على ملعب توتنهام ستاديوم " معقل السيبرز".

ليدز يونايتد × وولفرهامبتون (8/6)

من المقرر أن يقع وولفرهامبتون ضيفًا شرسًا على ليدز يونايتد يوم السبت المقرر 6 من شهر أغسطس الجاري

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

إيفرتون × تشيلسي (8/6)

يلعب البلوز أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد خارج الديار أمام إيفرتون يوم السبت على ملعب "جوديسون بارك".

وتبدأ ركلة البداية في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ليستر سيتي × برينتفورد (8/7)

من المقرر أن يقع برينتفورد ضيفًا على الثعالب يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

وتبدأ صافرة البداية في الساعة الثالثة القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

مانشستر يونايتد × برايتون (8/7)

يقع برايتون ضيفًا في مسرح الأحلام على مانشستر يونايتد يوم الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ صافرة البداية في الساعة الثالثة القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

وست هام × مانشستر سيتي (8/7)

تنطلق قمة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي ووست هام في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.