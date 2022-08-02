شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "هيلفاير".. ماذا تعرف عن الصاروخ الذي قتل أيمن الظواهري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، في العاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة بطائرة مسيرة.

وقال بايدن: "لقد سمحت بضربة دقيقة من شأنها أن تخرجه من ساحة المعركة بشكل نهائي".

وأوضح بايدن أن الظواهري كان يحتمي في وسط كابول للم شمل عائلته، وقُتل فيما وصفه مسؤول كبير في الإدارة بأنها غارة جوية مصممة بدقة باستخدام صاروخين من طراز هيلفاير، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المسؤول، إن ضربة الطائرة دون طيار نُفذت في الساعة 9:48 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم السبت، بتفويض من بايدن بعد أسابيع من الاجتماعات مع مجلس وزرائه والمستشارين الرئيسيين، مضيفًا أنه لم يكن هناك أي أفراد أمريكيين على الأرض في كابول في ذلك الوقت.

وهيلفاير هو صاروخ جو-أرض (ASM) تم تطويره لأول مرة للاستخدام المضاد للدروع، ولكن تم تطوير نماذج لاحقة من أجل الدقة تطلق من طائرة دون طيار ضد أنواع دقيقة من الأهداف، واستخدم الصاروخ في عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تدمير أهداف عالية القيمة.

تم تطوير الصاروخ في الأصل تحت اسم Heliborne laser، إلا أن الاسم العامي "هيلفاير" أصبح في النهاية الاسم الرسمي للصاروخ الذي يبلغ وزنه (45 كجم).

للصاروخ قدرة على تنفيذ ضربات دقيقة متعددة المهام والأهداف المتعددة، ويمكن إطلاقه من منصات جوية وبحرية وأرضية متعددة، بما في ذلك طائرة بريداتور دون طيار.

والصاروخ الذي صنعته شركة Lockheed Martin الأمريكية في 1974 بمدى يصل إلى 49 كيلومترا كحد أقصى، موجه بالرادار أو بالليزر في نسخته المطورة.

وتأتي هذه الضربة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتركها البلاد تحت سيطرة حركة طالبان.

والظواهري طبيب مصري تحول إلى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف شخص، وهو متوار منذ ذلك الحين.

وتسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، وقد خصصت الولايات المتحدة جائزة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.