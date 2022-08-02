شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة، يبحث العديد من محبي وعشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة المقرر أن تقام في غضون الأيام القليلة المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من مجريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع مانشستر سيتي ضيفًا على كتيبة وست هام يونايتد يوم الأحد القادم الموافق 7 من شهر أغسطس القادم.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللي المرتقب بين الطرفين « الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء».

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المتوقع أن تدخل كتيبة بيب جوارديولا، المدير الفني للسماوي بالتشكيل التالي أمام وست هام يونايتد:-

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان أكي، جواو كانسيلو.

في الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، كيفن دي بروين.

وفي خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

تعرف على صفقات مانشستر سيتي حتى الآن في الميركاتو الصيفي 2023

إيرلينج هالاند

نجح مانشستر سيتي في التعاقد رسمي مع إيرلينج هالاند، قادمًا من بوروسيا دورتموند بعد صراع شرس مع العديد من أندية القارة العجوز.

ويستمر الدولي النرويجي بعقد مع بطل البريميرليج 2021/2022 حتى صيف 2025.

كالفين فيليبس

أتم نادي مانشستر سيتي مع كالفين فيليبس قادمًا من نادي ليدز يونايتد بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، حيث يستمر في صفوف السيتي حتى 2028.

جوليان ألفاريز

حرص النادي الإنجليزي على الحصول على ألفاريز خلال الصيف الحابي، وبالفعل نجح بطل إنجلترا بعد صراع شرس مع العديد من الأندية المهتمة بخدمات اللاعب.

ستيفان أورتيجا

وجده النادي الإنجليزي الحارس المناسب لكي يتولى حراسة عرين السماوي احتياطيًا خلفًا لـ ايدرسون