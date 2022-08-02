شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أليسون من أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - غاب النجم البرازيلي أليسون بيكر، حارس عرين نادي ليفربول الإنجليزي عن مباراة الفريق التي جمعته أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية 2022 يوم السبت الماضي بسبب الإصابة.

موقف أليسون من مواجهة ليفربول أمام فولهام

يثير الزعر لدى العديد من مُشجعي الليفر، بشأن موقف الحارس البرازيلي من مباراة الفريق القدامة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشير العديد من الأنباء إلى أن اللاعب جاهز لمباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي، وليس لديه أي مشكلة إطلاقًا في البدء بشكل أساسي مع الفريق.

تعرف على موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن يقع ليفربول ضيفًا على فولهام يوم السبت القادم الموافق 6 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تنطلق صافرة البداية في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الريدز وفولهام، " الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء".

تشكيل ليفربول المتوقع لموقعة فولهام السبت في البريميرليج 2022/2023

من المتوقع أن يدخل وصيف إنجلترا 2021/2022، بالتشكيل التالي في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي أمام فولهام:-

في حراسة المرمى: أليسون.

وفي خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

وفي الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.0