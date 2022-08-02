حزنًا على وفاة والدته.. شاب ينهي حياته في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهى شاب في العقد الثاني من عمره، الإثنين، حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية سيئة بسبب وفاة والدته بمنطقة الحكر في نطاق قسم ثان شرطة كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم ثان شرطة كفر الشيخ، بلاغًا من المدعو "محمد.ز.ا"، يقيم بمنطقة الحكر بدائرة القسم، بإقبال نجله "مصطفى"، 22 عامًا، على إنهاء حياته شنقًا مستخدمًا حبل.

انتقلت قوة من قسم ثان شرطة كفر الشيخ إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين وجود الجثة معلقة بحائط الغرفة، ملتفًا حول الرقبة حبل، وبسؤال والده المذكور أفاد باكتشافه إنهاء نجله حياته بتلك الطريقة لمروره بأزمة نفسية سيئة منذ فترة كبيرة، حزنًا على وفاة والدته، ولا يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية فيها، ووجود حز بالرقبة نتيجة التفاف الحبل حولها، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، والجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت تحريات الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، عن صحة ما جاء بأقوال والد الشاب المنتحر، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 2016 لسنة 2022 إداري قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت تحت إشراف المستشار عمرو أنور، رئيس نيابة بندر كفر الشيخ، والمستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الشاب المنتحر، والتصريح بالدفن عقب الأنتهاء من عملية التشريح.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.