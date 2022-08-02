روسيا تتعهد بضمان سلامة صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

تعهد القادة العسكريون الروس بضمان سلامة صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية ، ميخائيل ميزينتسيف، يوم الاثنين إن روسيا تتخذ جميع "التدابير اللازمة لضمان سلامة الشحن المدني ومنع الاستفزازات على طول طريق العبور".

وكانت أول سفينة شحن للحبوب منذ بداية الحرب في فبراير قد غادرت في وقت سابق ميناءً أوكرانيًا. ومن المتوقع أن يتم تفتيش سفينة الشحن في اسطنبول في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال ميزينتسيف إن السفن يمكنها مغادرة موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفدينيي) يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7 مساء (0500-1600 بتوقيت جرينتش) وإن روسيا وفرت ممرا بطول 139 كيلومترا وعرض 3 كيلومترات.

ومع ذلك ، لا يزال هناك خطر من الألغام الأوكرانية التي تتفكك من مراسيها على طول الساحل وتنجرف، حسبما حذر ميزينتسيف. وقامت أوكرانيا بتلغيم المناطق القريبة من الموانئ بسبب الغزو الروسي.

وكان الطرفان المتحاربان، أوكرانيا وروسيا، قد وقعا على حدة اتفاقا مع تركيا في اسطنبول في 22 تموز/يوليو، بوساطة الأمم المتحدة، للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.