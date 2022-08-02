بايدن: لم يكن هناك ضحايا من المدنيين في عملية قتل الظواهري

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، أن الظواهري تسبب في مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة، وتحققت العدالة بمقتله.

وقال بايدن في كلمة للإعلان عن مقتل الظواهري، إنه قدم وعدًا للشعب الأمريكي بمواصلة مكافحة الإرهاب في أفغانستان وخارجها، مضيفًا: "وهذا ما نفعله".

‏وتعهد بايدن بمواصلة مراقبة تهديدات تنظيم القاعدة من أي مكان أتت.

وقال بايدن إن عملية استهداف الظواهري لم يسقط خلالها ضحايا من المدنيين، متابعًا: "بعد الاطلاع على المعلومات أعطيت الإذن بالقضاء على الظواهري".