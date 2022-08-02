السعودية ترحب بإعلان مقتل الظواهري في غارة أمريكية - #عاجل

أعلنت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد جوزيف بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، الذي يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.

وأكدت حكومة المملكة أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.

وأعلن بايدن اليوم مقتل الظواهري بضربة أمريكية في أفغانستان يوم السبت الماضي.

وأضاف بايدن أنه لا أحد من عائلة الظواهري أصيب في الضربة ولا ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، مؤكدا أن أفغانستان لن تصبح مجددا ملاذا آمنا للإرهابيين.