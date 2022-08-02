شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة فولهام السبت في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من محبى الكرة الأوروبية عن تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة فولهام السبت في الدوري الإنجليزي 2022/2023، التى ستقام ضمن منافسات الجولة الأولى من أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع ليفربول ضيفًا على فولهام يوم السبت القادم الموافق 6 من شهر أغسطس الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الريدز وفولهام، " الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء".

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لموقعة فولهام السبت في البريميرليج 2022/2023

من المتوقع أن يدخل وصيف إنجلترا 2021/2022، بالتشكيل التالي في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي في الموسم الجديد:-

في حراسة المرمى: أليسون.

وفي خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

وفي الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

كيف يدخل ليفربول إلى أحداث مباراة السبت أمام فولهام؟

يدخل الريدز إلى مجريات اللقاء بدفعة معنوية عالية للغاية، وجاء ذلك بعد ما حقق كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد لبطل البريميرليج 2021/2022.

كما ويدخل إلى مجريات اللقاء بخسارة حققها أول أمس أمام ضيفه ستراسبورج في ختام جولته التحضيرية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

جدول بعض مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

شهر أغسطس

السبت 6 — فولهام.

السبت 13 — كريستال بالاس.

السبت 20 — مانشستر يونايتد.

السبت 27 — بورنموث.

الأربعاء 31 — نيوكاسل يونايتد.

شهر سبتمبر

السبت 3 – إيفرتون.

السبت 10 – ولفرهامبتون.

السبت 17 – تشيلسي.

شهر أكتوبر

السبت 1 – برايتون هوف ألبيون.

السبت 8 – آرسنال.

السبت 15 – مانشستر سيتي.

الأربعاء 19 – وست هام يونايتد.

السبت 22 – نوتنجهام فورست.

السبت 29 – ليدز يونايتد.

شهر نوفمبر

السبت 5 – توتنهام هوتسبر.

السبت 12 – ساوثهامبتون.

شهر يناير

الإثنين 2 – برينتفورد.

السبت 14 – برايتون ألبيون.

السبت 21 – تشيلسي.