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محمد الفلاح - موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة، يتسائل العديد من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية في جميع أنحاء العالم عن موعد المباراة القادمة لنادي ليفربول المقرر أن تقام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022/2023، المقرر أن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

يقع ليفربول ضيفًا ثقيلًا على فولهام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت القادم الموافق 6 من شهر أغسطس.

على أن ننطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات " بين سبورتس " الرياضية «الناقل الحصري لأحداث اللقاء في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء» أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين.



تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

من المتوقع أن تدخل كتيبة يورجن كلوب إلى أحداث اللقاء أمام فولهام بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون.

وفي خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

وفي الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

كيف يدخل ليفربول إلى أحداث مباراة السبت أمام فولهام؟

يدخل الريدز إلى مجريات اللقاء بعد أن حقق كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي بثلاثية عن طريق ارنولد وصلاح ونونيز، مقابل هدف وحيد لبطل البريميرليج 2021/2022.

بالإضافة إلى خسارة حققها أول أمس أمام ستراسبورج في ختام جولته التحضيرية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

تعرف على موعد انطلاقة مسابقة البريميرليج 2022/2023

من المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجديد يوم الجمعة القادم الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة تجمع بين آرسنال وكريستال بالاس.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة مساء يوم الجمعة القادم في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، على أن تُذاع المبارة عبر قناة beIN sports 1 HD.