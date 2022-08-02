أبل باي متاح على متصفحات كروم وادج وفايرفوكس

كشف ستيف موزر، من موقع "ماك رومرز" الإلكتروني، بأن "أبل باي" بات متوافقاً مع العديد من متصفحات الإنترنت مثل "مايكروسوفت ايدج" و"غوغل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" في نظام التشغيل "آي أو إس 16" التجريبي، بعد أن كانت مقتصرة على متصفح "سفاري" فقط.

وتُظهر لقطات شاشة موزر التي نشرها على تويتر، خيار "متابعة مع أبل باي" على صفحة الدفع الخاصة بأبل عند استخدام متصفح إدج. وعلى الرغم من أن موزر لم يذكر فايرفوكس، إلا أن مستخدمين آخرين لاحظوا توافقاً للمتصفح مع أبل باي أيضاً في الإصدار التجريبي من "آي أو إس 16".

وكما يشير موسر، من المحتمل أن يكون توافق أبل باي مع المتصفحات المذكورة سابقاً بسبب استخدامها محرك عرض "ويب كيت" و"سفاري" على آي أو إس.

وقد يكون تغيير موقف شركة على نظام التشغيل آي أو إس مرتبطاً بخطط الإتحاد الأوروبي لقمع ممارسات التكنولوجيا الكبيرة المانعة للمنافسة، إذ من المقرر أن يدخل قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في ربيع 2023، ويفرض مجموعة من القواعد على الشركات الكبيرة، مثل أبل وميتا وغوغل، لتعزيز المنافسة مع الكيانات الأصغر. وتنص مسودة التشريع الجديد على عدم السماح للشركات بإجبار مطوري التطبيقات على استخدام محرك العرض الخاص بهم فقط.