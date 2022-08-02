شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل مقتل أيمن الظواهري.. صاروخ دقيق استهدف منزلا سكنيا في كابول (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل الهجوم الذي أدى إلى مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

وذكرت أن مقتل أيمن الظواهري، جاء جراء غارة أمريكية استهدفت منزلا سكنيا في قلب العاصمة الأفغانية كابول.

ورجح محللون أمريكيون أن يكون الظواهري قد قتل بصاروخ من طراز "RX9" المخصص لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة.

وعلق السناتور الجمهوري الأمريكي، تيد كروز، على العملية، بالقول إن مقتل الظواهري يعتبر رسالة للإرهابيين.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي وصفته بالكبير، في وقت مبكر من الثلاثاء، قوله إن العملية جرى تنفيذها بطائرة مسيرة، قائلا إنها لم تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

وأضاف أن زعيم تنظيم القاعدة لقي حتفه في عمليات من تخطيط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إي".

ووصف المسؤول العملية بالناجحة، فيما يرتقب أن يلقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمة بشأن مقتل الظواهري في وقت لاحق.

علقت حركة طالبان الأفغانية، الثلاثاء، على الغارة التي أكد مسؤولون أمريكيون أنها قتلت أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأدان المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية، قيام طائرة أمريكية مسيرة بقصف منزل سكني في منطقة "شيربور" بالعاصمة كابول، دون الاعتراف بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقال المتحدث باسم حكومة الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان، إنه في اليوم الثاني من الشهر الأول من العام الجاري 1444 هـ، تم تنفيذ هجوم جوي على منزل سكني في منطقة شيربور بمدينة كابول، ولم يتم الكشف طبيعة الحادث في البداية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في حكومة طالبان قامت بالتحقيق في الحادث ووجدت في تحقيقاتها الأولية أن الهجوم نفذ بطائرات أمريكية دون طيار.

وأضاف أن حكومة الحركة تدين بشدة هذا الهجوم مهما كانت ذرائعه، معتبرا أن مثل هذه الأعمال تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان والمنطقة، وأن تكرار مثل هذه الإجراءات سيضر بالفرص المتاحة.

وتأتي هذه الضربة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتركها البلاد تحت سيطرة حركة طالبان.

وكان الظواهري أكبر المطلوبين لدى الولايات المتحدة، نظرا لدوره في تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك سنة 2001.

وتولى الظواهري قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل مؤسسه، أسامة بن لادن، في عملية جرت بباكستان، في مايو 2011.