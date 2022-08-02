شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أيمن الظواهري.. مقتل زعيم تنظيم القاعدة في غارة أمريكية بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، في ضربة جوية شنتها المخابرات الأمريكية في أفغانستان مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المسؤولون، إن العملية نفذتها طائرة مُسيرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أفغانستان، في في أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في 2011.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان وقوع الضربة وأدانها بشدة باعتباره انتهاكا "للمبادئ الدولية".

وسيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة، بشأن ما وصفه البيت الأبيض بأنها عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب.

وكان مسؤول أمريكي رفيع أعلن أن الولايات المتحدة نفذت عملية "ناجحة" ضد "هدف هام لتنظيم القاعدة" في أفغانستان.

وقال المسؤول إنه خلال نهاية الأسبوع: نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الإرهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان. العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز "عن مسؤول أمريكي وصفته بالكبير، في وقت مبكر من الثلاثاء، ملابسات مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي لقي حتفه في غارة بأفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب المسؤول الذي لم تذكر إسمه، فإن العملية جرى تنفيذها بطائرة مسيرة، قائلا إنها لم تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

وأضاف أن زعيم تنظيم القاعدة لقي حتفه في عمليات من تخطيط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إي".

وتأتي هذه الضربة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتركها البلاد تحت سيطرة حركة طالبان.

وكان الظواهري أكبر المطلوبين لدى الولايات المتحدة، نظرا لدوره في تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك سنة 2001.

وتولى الظواهري قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل مؤسسه، أسامة بن لادن، في عملية جرت بباكستان، في مايو 2011.

وكان آخر ظهور لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في فيديو نشره التنظيم في سبتمبر 2021، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وفي الفيديو الذي وصلت مدته إلى ساعة، ظهر الظواهري وهو يتحدث عن عملية تبناها تنظيم القاعدة في شهر يناير الماضي، حيث استهدفت سيارة مفخخة قاعدة عسكرية روسية في منطقة تل السمن، بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وأشار الظواهري خلال الفيديو إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشر إلى سيطرة حركة طالبان على كابول.

وفي نوفمبر 2020، انتشرت أنباء عن وفاة الظواهري بعد صراع مع المرض، حيث تحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بـ "الربو".