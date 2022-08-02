جو بايدن يكشف تفاصيل العملية .. القوات الأمريكية تعلن مقتل أيمن الظواهري

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت عدة وسائل أمريكية مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة أمريكية نفذت في العاصمة الأفغانية كابول، وفقًا لمصادر استخباراتية أمريكية وأخرى مطلعة على العملية.

هذا وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الظواهري قُتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان نهاية الأسبوع.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيكشف تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان. ونقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قوله، إنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة عملية لمكافحة الإرهاب ضد هدف مهم للقاعدة في أفغانستان. كانت العملية ناجحة ولم تقع إصابات بين المدنيين".

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدران مطلعان على العملية، قولهما، إن واشنطن قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة بطائرة مسيرة نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارا إلى أن العملية نفذت في العاصمة الأفغانية كابول، وقادتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأكدت مصادر حالية وسابقة لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، مقتل زعيم القاعدة في غارة بطائرة مسيرة، وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية أخرت نشر المعلومات حتى يمكن تأكيد وفاته، بحسب شخص تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر.

وكتب المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، على موقع "تويتر" مساء الاثنين: "هجومًا أمريكيًا استهدف منزلاً في منطقة شيربور في كابول" وتابع، إن أجهزة الأمن والاستخبارات في أفغانستان، حققت في الحادث ووجدت أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة أمريكية" وأدان الهجوم ووصفه بأنه "انتهاك واضح للمبادئ الدولية".

ومن المقرر أن يلقى بايدن كلمة يكشف فيها تفاصيل الواقعة، ورفض مسؤولو البيت الأبيض تأكيد مقتل الظواهري لكنهم أشاروا في بيان إلى أن "الولايات المتحدة نفذت عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب ضد هدف مهم للقاعدة في أفغانستان".