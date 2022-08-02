بايدن: عائلة الظواهري لم تصب خلال الاستهداف والعملية خططت بعناية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن عائلة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، لم تصب خلال عملية الاستهداف في كابول.

وأضاف بايدن لـ"كل من يهدد أمن الولايات المتحدة.. سنجدكم وسنقتلكم أينما كنتم".

‏وتابع "سنواصل ملاحقة الإرهابيين حيثما وجدوا.. عملية اغتيال الظواهري خُططت بعناية لتقليل الأضرار الجانبية ومنحت الموافقة النهائية قبل أسبوع".

‏وأكد "قتلنا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بأفغانستان يوم السبت الماضي".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في أفغانستان.

وتأتي تصريحات بايدن في كلمة متلفزة للإعلان عن مقتل الظواهري.