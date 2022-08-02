طالبان تكشف تفاصيل عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان الأفغانية، أن الغارة الأمريكية التي أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة وقعت في منطقة "شيربور" بكابل صباح يوم الأحد الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت طالبان أن الغارة الأمريكية التي قتلت الظواهري تتعارض مع مصالح واشنطن في أفغانستان.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن مقتل الظاهري تم بغارة أمريكية أشرفت عليها المخابرات الأمريكية عبر طائرة بدون طيار "مسيرة".

وتابعت أن العملية الأمريكية كانت مطلع الأسبوع الجاري في كابول عاصمة أفغانستان.