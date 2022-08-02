مسؤولة أمريكية: بايدن عقد سلسلة اجتماعات لاستهداف زعيم القاعدة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت مسؤولة في البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية لدراسة المعلومات الاستخباراتية والتحضيرات لاستهداف زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

أكدت عدة وسائل أمريكية مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة أمريكية نفذت في العاصمة الأفغانية كابول، وفقًا لمصادر استخباراتية أمريكية وأخرى مطلعة على العملية.

هذا وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الظواهري قُتل في الغارة الأمريكية على أفغانستان نهاية الأسبوع.