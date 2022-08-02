صور متداولة للمنزل الذي قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة صور للمنزل الذي قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.



The House of Al Qaeda General Emir Ayman Al-Zawahiri that was targeted by a CIA drone strike in Afghanistan this weekend pic.twitter.com/b64dwH13ME — kiran joshi (100% Follow Back) (@kiranjoshi235) August 1, 2022

وأفادت وكالة أسوشيتيد برس، بمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في غارة أمريكية، في أفغانستان.ونقلت الوكالة الأمريكية، عن مصدر مطلع، أن الظواهري قتل في غارة جوية منذ أيام على أفغانستان.وأوضحت "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيكشف تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة "سي إن إن"، إنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة عملية لمكافحة الإرهاب ضد هدف مهم للقاعدة في أفغانستان. كانت العملية ناجحة ولم تقع إصابات بين المدنيين".