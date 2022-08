صور متداولة للمنزل الذي قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة صور للمنزل الذي قتل فيه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.



The House of Al Qaeda General Emir Ayman Al-Zawahiri that was targeted by a CIA drone strike in Afghanistan this weekend pic.twitter.com/b64dwH13ME