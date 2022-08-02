أسوشييتد برس: أمريكا اغتالت زعيم القاعدة أيمن الظواهري بطائرة مُسيرة في أفغانستان 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، الإثنين، إن قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قد قُتل في غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة بأفغانستان.

تزامن ذلك مع إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن سيلقي الليلة كلمة بشأن عملية "ناجحة" لمكافحة الإرهاب ضد "هدف مهم لتنظيم القاعدة" في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض إن العملية تم تنفيذها في عطلة نهاية الأسبوع، ولم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

فيما قال مسؤولان أمريكيان لـ"رويترز"، إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان مطلع الأسبوع.

أضاف المسؤولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت في كابول، الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كانت هناك ضحايا، وامتنعت وكالة المخابرات الأمريكية عن التعليق.

كان كبير المتحدثين باسم حركة طالبان قد قال إن الولايات المتحدة شنت هجوماً بطائرة مسيرة على مبنى سكني في كابول، مطلع الأسبوع.

وقال ذبيح الله مجاهد، في بيان، إن الهجوم وقع الأحد، وتدينه بشدةٍ الحركة الإسلامية المتشددة باعتباره انتهاكاً لـ"المبادئ الدولية" واتفاق 2020 المتعلق بانسحاب القوات الأمريكية.

المصدر: الصحافة الأمريكية