شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة الأولي منذ حصار روسيا.. سفينة حبوب تغادر ميناء أوديسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ألقى الهجوم الروسي الاخير على ميناء أوديسا بظلال من الشك على الصفقة التي تفاوضت عليها تركيا والأمم المتحدة لتجنب المجاعة على نطاق واسع

غادرت سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية ميناء أوديسا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي بموجب صفقة بوساطة دولية لإلغاء حظر الصادرات الزراعية الأوكرانية وتخفيف أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.

وأبحرت السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون وتحمل 26 ألف طن من الذرة أخيرًا إلى لبنان صباح الاثنين، وفقًا لوزارة البنية التحتية الأوكرانية، بعد أسابيع من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، بقيادة تركيا والأمم المتحدة.

وأدى الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في شباط (فبراير) إلى إذكاء النقص في الحبوب في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من كارثة الجوع التي تلوح في الأفق.

وقال أولكسندر كوبراكوف، وزير البنية التحتية الأوكراني: "اتخذت أوكرانيا، مع شركائنا، خطوة أخرى اليوم في منع الجوع في العالم". وشدد على أن أوكرانيا فعلت "كل شيء" لاستعادة الموانئ، وقال إن رفع الحصار سيعطي الاقتصاد الأوكراني مليار دولار (820 مليون جنيه إسترليني) من عائدات النقد الأجنبي.

وقال الكرملين إن أنباء المغادرة "إيجابية للغاية" وقالت وزارة الدفاع التركية إن المزيد من السفن ستتبعها. وقال كوبراكوف إن 16 سفينة محملة عالقة في موانئ أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي وإن المسؤولين يخططون لاستعادة قدرة الموانئ على النقل الكامل في الأسابيع المقبلة.

فك الحصار عن الحبوب صادرات الحبوب واستمرار الحرب



في غضون ذلك، استمر القتال عبر الخطوط الأمامية لأوكرانيا، وفقًا لما ذكرته هيئة الأركان العامة الأوكرانية، حيث وصلت إلى أوكرانيا أربعة أنظمة صاروخية بعيدة المدى من طراز هيمار زودتها الولايات المتحدة بالإضافة إلى نظام صاروخ المريخ الثاني الألماني الثالث، وهو نظام صاروخي بعيد المدى آخر.



وقال رئيس بلدية ميكولايف، أولكسندر سينكيفيتش، إن قصف المدينة يوم الأحد، والتي تعرضت للقصف كل يوم تقريبًا منذ بدء الحرب، كان الأعنف حتى الآن. وكان من بين القتلى رجل أعمال زراعي وأحد أغنى رجال أوكرانيا، أوليكسي فاداتورسكي. كما قتل رجل وأصيب آخر في قصف في وقت مبكر من يوم الاثنين في خاركيف، ويتواصل القصف بشكل منتظم.

في منطقة دونيتسك، قال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، يوم الاثنين إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 16 نتيجة القتال يوم الأحد. دعت السلطات الأوكرانية جميع السكان في مناطق دونباس الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، والتي ليس لديها إمدادات غاز أو كهرباء مستقرة، إلى الإخلاء وقالت إيرينا فيريشوك، وزيرة الأراضي المحتلة مؤقتًا، إنها تخطط لإجلاء نحو 50 ألف طفل و200 ألف بالغ. وقال فيريشوك إن أولئك الذين يختارون البقاء سيُطلب منهم التوقيع على استمارة تعترف بقرارهم.