شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقيمة 550 مليون دولار.. واشنطن تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن عزمها ارسال أسلحة جديدة بقيمة 550 مليون دولار للقوات الأوكرانية التي تواجه الغزو الروسي، بينها ذخائر لقاذفات الصواريخ التي تزداد أهمية في النزاع.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافة أن هذه المساعدة ستتضمن خصوصًا ”مزيدًا من الذخائر لمنظومات هيمارس“.

وبتلك المرحلة من المساعدات ترتفع القيمة الإجمالية للمساعدة العسكرية الأميركية المقدّمة لأوكرانيا منذ أن تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، وفق المتحدث.

وأوضح البنتاغون في بيان أن المساعدة الجديدة ”ستتضمّن أيضًا 75 ألف قذيفة من عيار 155 ملم“.

وأشار إلى أن ”الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بقدرات أساسية“.

وتستطيع مدافع هيمارس المتحركة إطلاق صواريخ يوجهها نظام ”جي بي اس“ لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كلم، ما يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقا في متناول قواتها.

واشنطن تؤكد التزامها بدعم كييف

بحث وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن مع نظيره الأوكرانى أوليسكى ريزنيكوف المساعدات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الوزيران لمناقشة الأوضاع الراهنة فى أوكرانيا.

وناقش الجانبان خلال الاتصال نتائج الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني.

وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ مدفعية إضافية من طراز (هيمارس)، مطمئنا نظيره الأوكراني بأن الولايات المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن لتسليم المعدات إلى أوكرانيا.

ومن جانبه، أطلع ريزنيكوف نظيره الأمريكي على آخر المستجدات في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار من المعدات التي تم سحبها من المخزونات العسكرية الأمريكية الحالية من خلال سلطة الانسحاب الرئاسي، بالإضافة إلى مساعدة بقيمة 95 مليون دولار من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

وتتضمن الحزمة الجديدة 4 أنظمة صواريخ إضافية من طراز "هيمارس"، وأسلحة إضافية مضادة للدروع وقطع غيار ومعدات أخرى، فضلا عن 36 ألف طلقة من عيار 105 ملم