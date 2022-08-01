بعيدا عن طابور الكاشير.. اشتري خزين مطبخك بأفضل الخصومات

محمد اسماعيل - القاهرة - مع دخولنا إلى شهر أغسطس، ولتجنب حرارته وزحام الأجازات، تستطيعين الآن شراء خزين منزلك بأفضل الخصومات والأسعار، دون أن تضطري الوقوف في طوابير الكاشير الطويلة.

فمن خلال التسوق عبر الإنترنت، تستطيعين الحصول على جميع احتياجات منزلك، وشراء الأشياء التي لا غنى عنها في كل بيت.

نيسكافيه كلاسيك

تستطيعين شراء كيس 50 جرام من نسكافيه كلاسيك، والتي تكفي لتحضير 25 كوب من القهوة.

نيسكافيه جولد

أما إذا كنتي من هواة نسكافيه جولد، يمكنك شراء برطمان 200 جرام، بخصم يصل لـ 25%.

اسباجيتي الملكة

ويمكنك الحصول على كيس 400 جرام من مكرونة الملكة بتوفير يصل إلى 10% من سعرها الأصلي.

ويمكنك الحصول على عبوة ملح يودي من كوكس بوزن 200 جرام بخصم يصل إلى 8%.

وكذلك علبة السمن البلدي الطبيعي من شيراتون بوزن 400 جرام، الكريمي النيوزيلندي، بخصم يصل إلى 11%.

وخصم يصل إلى 25% على مربي هيرو الطبيعية بنسبة 100%، والخالية من المواد الحافظة والألوان الصناعية.