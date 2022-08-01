استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة "كورونا" عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و813 إصابة جديدة، و121 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و59 ألفا و545 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 172 ألفا و207 حالات.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و249 إصابة جديدة، و121 حالة وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 33 مليونا و866 ألفا و824 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 152 ألفا و179 حالة.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و502 إصابة جديدة، و45 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و48 ألفا و48 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و577 حالة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و991 إصابة جديدة، و6 حالات وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و129 ألفا و16 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و286 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و202 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي إلى 3 ملايين و68 ألفا و849 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 66 ألفا و11 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و254 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و6 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و258 ألفا و248 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و509 حالات.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و553 إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و780 ألفا و178 حالة، والوفيات إلى 60 ألفا و737 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و683 ألفا و266 حالة، والوفيات إلى 35 ألفا و977 حالة.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و6 إصابات جديدة، و32 حالة وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و62 ألفا و990 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و671 حالة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1377 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و781 ألفا و9 إصابات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 43 ألفا و93 حالة.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1093 إصابة جديدة، و6 حالات وفاة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة 5 ملايين و345 ألفا و143 حالة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و623 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 349 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و5 آلاف و606 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 29 ألفا و292 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 107 إصابات جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و108 آلاف و201 حالة، ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة؛ لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 8 آلاف و529 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و186 ألفا و787 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و326 حالة.