حل مشكلة انتهاء الباقة.. 5 حيل لتقليل سرعة الإنترنت على هاتفك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يواجه بعض الأشخاص مشكلة انتهاء باقة الإنترنت سريعًا، نتيجة لاستهلاكها في عدد من الأمور التي على أبرزها رسائل تطبيقات التواصل الاجتماعي أو حتى مع تصفحها.

نستعرض لكم في التقرير التالي، قائمة بأبرز الطرق التي تساعدك في الحد من استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك، وفقًا لموقع خدمات "carlcare"، هو علامة تجارية متخصصة في الهواتف المحمولة.

1-توفير بيانات في فيسبوك

يستهلك تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الكثير من البيانات، نتيجة للصور ومقاطع الفيديو التي يعرضها، إلا أنه لحسن الحظ يمكن تخفيض هذه السرعة، من خلال اتباع التالي:

-الدخول على إعدادات الفسبوك واختيار الخصوصية "Settings & Privacy".

- اختيار "General".

-اختيار " Edit " وبعدها " Data Usage ".

يعرض التطبيق ثلاث خيارات، هم: Normal، More، Less، يفضل أن يكون Less ثم ضغط save.

يوصي خبراء التكنولوجيا باختيار تطبيق فيسبوك لايت، لأنه أقل في استخدام البيانات المستهلكة.

2-تجنب تحديث التطبيقات

يساعد تحديث التطبيقات في زيادة فرص الأمان، لكنها تستهلك الكثير من باقة الإنترنت، لذا أفضل طريقة هي تجنب تحديث البيانات بقدر الإمكان من خلال الباقة إنما تحديثها عند الاتصال بالواي فاي، يحدث ذلك من خلال الانتقال للإعدادات ثم تعطيل السماح لتحديث التطبيقات عن طريق بيانات الهاتف واختيار خاصية WIFI.

3-إيقاف مزامنة تطبيقات الهاتف

يعمل الهاتف على المزامنة المستمرة للهاتف بشكل تلقائي، الأمر الذي يعني أن جميع تطبيقات الهاتف وجهات الاتصال تحتاج إلى مزامنة مع الخوادم، لذا من الأفضل إيقاف السماح بالمزامنة قبل استخدام بيانات الهاتف، من خلال النقر على إعدادات ثم فتح الحسابات accounts ثم تعطيل المزامنة الخاصة بأي حساب.

4-ضبط إعدادات الهاتف

يمكن الوصول إلى أقصى حد من استخدام بيانات الهاتف، من خلال تفعيل خاصية توفير البيانات خلال شهر واحد، كما يساعد ذلك على تقليل التطبيقات التي تعمل في الخلفية، بعد اتباع الخطوات التالية:

-فتح الإعدادات.

-فتح استخدام البيانات.

-تحديد البيانات التي تسمح باستهلاكها.

-تفعيل خاصية توفير البيانات.

5-توفير البيانات من المتصفح

يمتاز متصفح جوجل كروم بتوفير خاصية توفير البيانات "Data Saver"، ما يساهم في الحد من استهلاك البيانات خلال التصفح.