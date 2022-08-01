مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب ملاكي شمالي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا - سوهاج الصحراوي"، بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بالحادث، حيث تأكد مصرع محمود عابدين حسين، وإصابة ابنته أميرة محمود عابدين (12 عامًا)، وشقيقته منصورة عابدين حسين (40 عامًا)، ونعمة حمدون إسماعيل (44 عامًا)، مقيمين بمركز دشنا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم. وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.​