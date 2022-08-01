إيران تؤكد استعدادها لاستئناف المحادثات النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)-

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في طهران اليوم الاثنين إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال كنعاني: "لقد تلقينا رسائل مهمة خلال الأيام الأخيرة.. ستكون هناك بالفعل فرصة قريبا لإجراء مفاوضات جديدة."

وأضاف كنعاني أن إيران تهدف إلى وضع حد نهائي للصراع بشأن برنامجها النووي، إلا أنه لم يحدد موعد ومكان إجراء المحادثات.

من ناحية أخرى، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري كني في تغريدة له، أن بلاده قدمت مقترحاتها لتسهيل اختتام مفاوضات رفع الحظر، مؤكداً استعداد طهران لاختتام محادثات رفع الحظر في فترة وجيزة، إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن باقري كني قال في تغريدة له على حسابه على تويتر:" قدمنا أطروحاتنا المقترحة من حيث الشكل والمضمون إلى الأطراف الأخرى، من أجل تمهيد الطريق لاختتام سريع لمبحاثات فيينا، وذلك بغية تصحيح الوضع المعقد والضار الناجم عن الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة".

وعلى صعيد متصل، صرح يعقوب رضا زاده ، عضو الهیئة الإدارية في لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أمس الأحد أيضا بأنه من المحتمل أن تعقد جولة جدیدة من المفاوضات النووية قريبا في فيينا.

يأتي ذلك في وقت تتوقف فيه المباحثات النووية التي بدأت في شهر أبريل من عام 2021 بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا) لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بمشاركة أمريكية.

ومن جانبه، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي في عام 2018 خلال عهد دونالد ترامب.

وأصرت طهران مرارا على أن الاتفاق النووي ليس له قيمة بدون رفع العقوبات.

كما أشارت إيران إلى إمكانية إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال فشلت المحادثات.

وقد استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المسموح بها بموجب قرارات الأمم المتحدة، وهي 6ر3%. وأشارت طهران إلى أنها قادرة على الوصول إلى نسبة 90% المطلوبة من أجل السلاح النووي.

في غضون ذلك، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الاثنين طهران إلى التعاون في ظل التوترات المتزايدة والمفاوضات المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومع بداية مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، قال جروسي:"نحتاج، وأقول هذا بوضوح شديد، نحتاج إلى الوصول بشكل يتناسب مع اتساع وعمق تلك المشكلة النووية".

وقال جروسي إنه من المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "تتمكن من تقديم الضمانات الضرورية والموثوقة أن جمهورية إيران الإسلامية تستخدم (الطاقة النووية) سلميا".

وتصاعدت التوترات بين الوكالة وإيران في الفترة الأخيرة، بعدما منعت طهران الوكالة من الوصول إلى برنامجها النووي.

يشار إلى أن السياسة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن هي أنه لا يجب أن تمتلك إيران سلاحا نوويا.