بلينكن يتهم روسيا باستخدام أسلحتها النووية لـ"التخويف والتهديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين روسيا باستخدام أسلحتها النووية للتخويف والتهديد.

وقال بلينكن ، الذي كان يتحدث في مستهل مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، إن روسيا " تلوح على نحو خطير ومتهور بالإسلحة النووية".

وأضاف الوزير الأمريكي قائلا "لا مكان في عالمنا لردع نووي قائم على القوة والتخويف أو الابتزاز. علينا أن نتكاتف معا في رفض هذا (الوضع)".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لن تفكر في استخدام الأسلحة النووية إلا ظروف قصوى ، أي في حال تعرض المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو حلفائها للخطر.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في اعقاب غزو أوكرانيا وضع "قوة الردع" التي تشمل عنصرا نوويا، في حال تأهب.