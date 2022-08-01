9 قتلى و 76 مصابا في ليبيا

ذكرت السلطات الصحية أن النيران اشتعلت في شاحنة صهريج وقود وانفجرت في وسط ليبيا، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 76 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الحكومية أن الحادث وقع في بلدة بنت بياع بوسط البلاد عندما انقلبت الشاحنة الصهريجية قبل أن تشتعل فيها النيران وتنفجر.

وأضافت إن سكان المنطقة هرعوا لجمع البنزين المتسرب على الرغم من التحذيرات باحتمال اندلاع حريق وانفجار، مما تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقدمت خدمات الطوارئ الحكومية في المنطقة حصيلة القتلى.