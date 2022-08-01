تايوان قضية حساسة في العلاقات الصينية الأمريكية

مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، لا تزال قضية تايوان– الجزيرة التي تسعى للحكم الذاتي ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها، واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، تدخل الولايات المتحدة طرفا فيها، حيث أثارت توقعات بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان غضب الصين، وقال السفير الصيني في منتدى آسبن الأمني «قضية تايوان هي القضية الجوهرية الأكثر حساسية والأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية».

وبين عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الصين قد تعتبر زيارة بيلوسي زيارة رسمية للإدارة لأنها وبايدن ديمقراطيان وهي العكس.

ولكن الولايات المتحدة تعتبر الصين قوة استراتيجية تهددها، وتخشى المواجهة المباشرة معها ولذلك تلجأ للحرب الباردة والاستفزازات المتواصلة.

معارضة سابقة

وسبق أن ذكر بايدن الشهر الماضي، أن الجيش الأمريكي يعارض زيارة بيلوسي لتايوان، لكنه امتنع منذ ذلك الحين عن الإدلاء بتفاصيل بشأن التحذيرات.

وقال البيت الأبيض، إن الأمر متروك لرئيسة مجلس النواب التي تسافر إليه، وإنه ليس لديهم رأي يذكر في قرارها.

ومع ذلك، عمل مسؤولو الإدارة في الأسابيع الأخيرة على توضيح مخاطر زيارة تايوان في اجتماعات مع بيلوسي وفريقها.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن مؤخرًا، إنه ناقش زيارة آسيا مع بيلوسي.

وتولي الإدارة اهتمامًا إضافيًا لأمن بيلوسي عندما تسافر إلى الخارج لأنها في خط خلافة الرئيس.

إثارة القلق

ويشعر مسؤولو الإدارة بالقلق من أن زيارة بيلوسي تأتي في وقت متوتر بشكل خاص، حيث من المتوقع أن يسعى الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى فترة ثالثة غير مسبوقة في المؤتمر القادم للحزب الشيوعي الصيني.

واعترضت السفارة الصينية في الولايات المتحدة على رحلتها المتوقعة، التي كان من المقرر إجراؤها في أبريل قبل أن تظهر إصابة بيلوسي بفيروس كورونا، ودعت أعضاء الكونجرس لإخبار المتحدث بعدم الحضور.

وقال النائب الديمقراطي لواشنطن: «أود أن أقول إنه كانت هناك صحافة محكمة كاملة من السفارة الصينية لتقديم المشورة بشأن عدم القيام برحلة إلى تايوان».

وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، «في ما يتعلق بقضية تايوان، أوضحنا موقفنا بصوت عال وواضح». «تبذل السفارة قصارى جهدها من الإضرار بالزيارة المحتملة لرئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان».

وأضاف «نأمل في تجنب العواقب الوخيمة». «هذا في المصالح المشتركة لكل من الصين والولايات المتحدة».

وقال العديد من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، إن من حق بيلوسي السفر إلى تايوان.

وذكر النائب الجمهوري عن إلينوي: «إن قرار رئيسة مجلس النواب بيلوسي وحدها ما إذا كانت ستسافر إلى تايوان، وليس أي دولة أخرى».

وأضاف أنه «من غير المناسب أن تحاول الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الحكومة الصينية، التأثير على القدرة أو الحق في السفر لرئيس البرلمان أو أعضاء الكونجرس أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين إلى تايوان أو أي مكان آخر في العالم».

وبدا أعضاء آخرون أكثر حذرا بشأن الرحلة الدبلوماسية الحساسة.

الديناميكيات السياسية

ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولو الحزب الصينيون في إرساء سعي الرئيس الصيني لولاية ثالثة لهذا المؤتمر في الأسابيع المقبلة، مما يضغط على القيادة في بكين لإظهار القوة.

ويعتقد المسؤولون أيضًا أن القيادة الصينية لا تفهم تمامًا الديناميكيات السياسية في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى سوء فهم حول أهمية زيارة بيلوسي المحتملة. بيلوسي والصين:

كانت منتقدة للحزب الشيوعي الصيني

التقت معارضين للحكومة الصينية

أعربت عن دعمها الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج