‏Razoni أول سفينة تغادر محملة بالحبوب الأوكرانية

انطلقت أول سفينة تحمل الحبوب الأوكرانية بالأمس، من ميناء أوديسا بموجب اتفاق بوساطة دولية، لإلغاء حظر الصادرات الزراعية للبلاد المحاصرة، وتخفيف أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.

وأطلقت سفينة الشحن «رازوني» - التي ترفع علم سيراليون - صوتها عندما غادرت ببطء ومعها أكثر من 26000 طن من الذرة متجهة إلى لبنان.

وأعلن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، على تويتر أن «أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي غادرت الميناء».

أطنان الحبوب

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقيات في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة في 22 يوليو، مما يمهد الطريق لأوكرانيا لتصدير 22 مليون طن من الحبوب، ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئ البحر الأسود، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من خمسة أشهر.

كما تسمح الصفقات لروسيا بتصدير الحبوب والأسمدة، كجزء من الاتفاقيات، وتم إنشاء ممرات آمنة عبر المياه الملغومة خارج موانئ أوكرانيا.

مورد عالمي

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من الموردين العالميين الرئيسيين، للقمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس، مع منطقة البحر الأسود الخصبة المعروفة منذ فترة طويلة باسم سلة الخبز في أوروبا.

وأدى توقف شحنات الغذاء بسبب الحرب إلى تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، وهدد الجوع وعدم الاستقرار السياسي في الدول النامية.

وقال كوبراكوف: «تتخذ أوكرانيا اليوم مع شركائها خطوة أخرى لمنع الجوع في العالم».

وفي موسكو، أشاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، برحيل السفينة ووصفه بأنه «إيجابي للغاية»، قائلاً إنه سيساعد في اختبار «كفاءة الآليات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات في اسطنبول».

وبموجب الاتفاقيات، ستخضع السفن التي تدخل الموانئ الأوكرانية وتغادرها، للتفتيش للتأكد من أن السفن القادمة لا تحمل أسلحة وأن السفن المغادرة لا تحمل سوى الحبوب أو الأسمدة أو المواد الغذائية ذات الصلة، وليس أي سلع أخرى.

وكان من المتوقع أن ترسو السفينة رازوني بعد ظهر الثلاثاء في إسطنبول، حيث من المقرر أن تصعد عليها فرق من المسؤولين الروس والأوكرانيين والأتراك والأمم المتحدة لتفتيشها.

من المتوقع أن تغادر المزيد من السفن من موانئ أوكرانيا عبر الممرات الآمنة، وقالت السلطات الأوكرانية إن 16 سفينة أخرى، كانت جميعها محجوبة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير، تنتظر دورها وستتبعها أخرى.

لكن بعض شركات الشحن لا تتسرع بعد في تصدير المواد الغذائية عبر البحر الأسود، لأنها تقيم مخاطر الألغام وخطر سقوط الصواريخ الروسية على مستودعات الحبوب والموانئ.

مليار دولار

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «فتح الموانئ سيوفر ما لا يقل عن مليار دولار من عائدات النقد الأجنبي للاقتصاد، وفرصة للقطاع الزراعي للتخطيط للعام المقبل». اندلاع القتال

وجاء استئناف شحنات الحبوب مع اندلاع القتال في أماكن أخرى في أوكرانيا، حيث تضغط روسيا على هجومها في الشرق بينما تحاول أوكرانيا استعادة الأراضي في الجنوب الذي تحتله روسيا.

وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية إن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 16، في قصف روسي في منطقة دونيتسك في يوم واحد.

وكرر حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو دعوته لجميع السكان للإخلاء، مشددًا على الحاجة إلى إزالة حوالي 52000 طفل لا يزالون في المنطقة.

وفي خاركيف أصيب شخصان بقصف روسي، أحدهما أصيب أثناء انتظار حافلة، والآخر عندما انفجرت قذيفة روسية بالقرب من مبنى سكني.

وتعرضت مدينة ميكولايف الجنوبية أيضًا لقصف، دمر مبنى في مستشفى وألحق أضرارًا بسيارات الإسعاف، وفقًا لحاكم المنطقة فيتالي كيم، وأضاف أن ثلاثة مدنيين أصيبوا في أماكن أخرى بالمدينة.

بعد فترة وجيزة من توقيع صفقة شحن الحبوب، استهدف صاروخ روسي أوديسا، وحذر محللون من أن استمرار القتال قد يقلب صفقة الحبوب رأسا على عقب. إنتاج الحبوب

وفي وقت سابق، ذكر رئيس بلدية ميكولايف، فيتالي كيم، أن القصف أودى بحياة أحد أغنى رجال أوكرانيا، أوليكسي فاداتورسكي، وزوجته، ترأس فاداتورسكي إنتاج الحبوب وأعمال التصدير.

وقال مستشار رئاسي آخر، ميخايلو بودولاك، إن فاداتورسكي كان مستهدفًا على وجه التحديد.

ولم يكن حادثا، بل جريمة قتل مدروسة ومنظمة بشكل جيد مع سبق الإصرار، كان واحدًا من أكبر المزارعين في البلاد، وشخصًا رئيسيًا في المنطقة وصاحب عمل رئيسي.

وقال إن الضربة الدقيقة لصاروخ لم تكن فقط في منزل، ولكن في جناح معين، غرفة النوم، لا يترك مجالاً للشك في التصويب وتعديل الضربة.

وتشمل الأعمال الزراعية لشركة Vadatursky، Nibulon، أسطولًا من السفن لإرسال الحبوب إلى الخارج.

وقالت الإدارة الإقليمية في منطقة سومي بشمال أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، إن القصف أدى إلى مقتل شخص.

حرب استنزاف

ومن جهة أخرى ومع دخول حرب روسيا ضد أوكرانيا شهرها السادس، توشك أوكرانيا على إحداث تحول رئيسي في الإستراتيجية.

ويمنح الرئيس بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعض الأسلحة التي يحتاجها.

وحتى وقت قريب، عانى الجيش الأوكراني من خسائر مدمرة في محاولته مواجهة الهجوم الروسي في دونباس، الجزء الشرقي من البلاد.

ولم تتمكن القوات الأوكرانية من وقف الهجوم الروسي هناك، حيث خاضت معارك دامية، وبالنظر إلى حجم روسيا وقوتها، واعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسيين، فإن حرب الاستنزاف ستكون حتماً سقوط أوكرانيا وانتصار الرئيس فلاديمير بوتين، ومع ذلك فقد استغرق زيلينسكي شهورًا لإقناع بايدن بمنحه نوع وتوريد الأسلحة، التي يحتاجها لشن الهجوم وطرد القوات الروسية من أراضي أوكرانيا.