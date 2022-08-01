قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الاثنين، بإعدام 3 إيرانيين أدخلوا 169 كيلوجراما من المؤثرات العقلية، و10 كيلوجرامات من الحشيش والهيرويين عبر البحر. ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أفادت المحكمة بأنه بعد إلقاء القبض عليهم، اعترف المتهمون أثناء التحقيقات معهم بجلب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، ومن ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة.



كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. حكم بإعدام 3 إيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.