تايوان ترفع حالة التأهب القصوى استعدادا لزيارة بيلوسي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، رفع حالة التأهب القصوى استعدادا لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسى بيلوسي.

يأتى ذلك، في الوقت الذى أفادت فيه مصادر أمريكية وتايوانية مقربة من الجيش، اليوم الإثنين، بأن بيلوسي ستتوقف فى تايوان غدا الثلاثاء، لليلة واحدة.

وكان مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسى بيلوسى، قد أعلن أنها بدأت جولة فى أربع دول آسيوية أمس الأحد، وسط تكهنات شديدة بأنها قد تزور جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، رغم اعتراضات الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصيني، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطي إقليمي، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.