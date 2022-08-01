يأتى ذلك، في الوقت الذى أفادت فيه مصادر أمريكية وتايوانية مقربة من الجيش، اليوم الإثنين، بأن بيلوسي ستتوقف فى تايوان غدا الثلاثاء، لليلة واحدة.
وكان مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسى بيلوسى، قد أعلن أنها بدأت جولة فى أربع دول آسيوية أمس الأحد، وسط تكهنات شديدة بأنها قد تزور جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، رغم اعتراضات الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.
وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصيني، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطي إقليمي، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر تايوان ترفع حالة التأهب القصوى استعدادا لزيارة بيلوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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