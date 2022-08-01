الصين تنشر فيديو لاستعدادات الجيش بالقرب من تايوان وتحذّر أمريكا من زيارة بيلوسي



المنامة - ياسر ابراهيم - نشر الجيش الصيني، مساء الإثنين 1 أغسطس/آب 2022، فيديو استعرض فيه قواته وإمكانياته العسكرية، تزامناً مع "نية غير معلنة" من رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لزيارة تايوان، التي لا تعترف بكين بسيادتها، وذلك ضمن جولة آسيوية للمسؤولة الأمريكية.

حيث نشرت وسائل إعلام صينية مقربة من الحكومة مقطع فيديو قالت إنه للجناح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني، وأرفقته بالقول: "سندفن كل الأعداء المعتدين".

من جانبه، قال البيت الأبيض إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لها الحق في زيارة تايوان، مضيفاً أن الصين تبدو مستعدة للرد في الأيام المقبلة، باستفزازات عسكرية على الأرجح.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان ستكون قرارها وحدها، لكنه دعا الصين إلى عدم تصعيد التوتر.

أضاف بلينكن: "إذا قررت رئيسة مجلس النواب زيارة تايوان وحاولت الصين خلق نوع من الأزمة أو تصعيد التوتر، فسيكون ذلك كله على عاتق بكين".

في وقت سابق من الإثنين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المحتملة لتايوان "ستُحدث تأثيراً سياسياً فظيعاً"، محذّرة واشنطن من "عواقب وخيمة".

وقال المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي ببكين، إن الجانب الصيني أوضح مراراً للجانب الأمريكي "قلقنا البالغ بشأن الزيارة المحتملة لتايوان ومعارضتنا الشديدة لها".

أضاف أن "بيلوسي ثالث أعلى مسؤول في الحكومة الأمريكية، ما يعني أن زيارتها لتايوان- مهما كان الأمر- ستكون حساسة للغاية".

وأوضح أن الزيارة ستكون بمثابة "تدخُّل سافر في الشؤون الداخلية للصين وتقوّض بشكل خطير، سيادة الصين ووحدة أراضيها، وتدهس بشكل متعمَّد مبدأ الصين الواحدة، وتهدد بشكل كبير، السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتقوض العلاقات الصينية الأمريكية بشدة، وتؤدي إلى حالة خطيرة للغاية".

في وقت سابق من الإثنين، كشفت الإذاعة التايوانية (تي في بي إس)، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستزور العاصمة تايبيه الثلاثاء.

لم يصدر تأكيد رسمي من بيلوسي بشأن زيارتها المحتملة لتايوان، حتى ظهر الإثنين، حيث تتجنب واشنطن الإعلان عن الزيارة بشكل رسمي، فيما تبدأ المسؤولة جولتها التي تشمل سنغافورة ثم ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتصنف الصين تايوان، المتمتعة بالحكم الذاتي، "مقاطعة صينية منشقة" يجب أن تصبح جزءاً من البلاد.

(رويترز)