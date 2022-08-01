شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساعد محمد صلاح نونيز على التألق؟.. اللاعب يوضح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوضح داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حقيقة مساعدة الدولي المصري محمد صلاح، له من أجل التطور مع الريدز.

انضمام نونيز إلى ليفربول

نونيز كان انضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 6 مواسم قادمًا من بنفيكا.

وقال نونيز خلال حواره مع برنامج "SportsCenter":"في الأسابيع الأولى كنت متوترًا للغاية، وهو ما جعلني أفقد التركيز في التمريرات، كان من الصعب حقًا التأقلم مع الفريق، ولكن الجميع جعلني أشعر بالراحة".

وتابع: "تحدثت مع محمد صلاح وساعدني كثيرًا، ومن الصعب حقًا الانضمام إلى نادٍ كبير مثل ليفربول وعدم الشعور بهذا الضغط، كما تحدثت مع كلوب أكثر من مرة، فهو يحفزني للتطور ومنحني الثقة وأستهدف أن أرد له تلك الثقة على أرض الملعب".



واختتم: "هدفي في مانشستر سيتي؟ كنت أعلم أن محمد صلاح سيمر بالكرة من الدفاع وسيراني ويضع الكرة على رأسي، لذلك ذهبت إلى القائم البعيد، لكنها وصلت إلى روبرتسون كنت أعلم أنه سيمررها داخل الصندوق ولحسن الحظ نجحت وسجلت الهدف".