الصين: زيارة بيلوسي لتايوان تدخل سافر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الصين الولايات المتحدة من أنه سوف يكون هناك «موقف وعواقب خطيرة للغاية» إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة غير معلنة لتايوان. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافة في بكين، بأن مثل هذه الزيارة سوف تكون تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين. وحول التكهنات بشأن احتمال قيام بيلوسي بزيارة تايوان هذا الأسبوع في إطار جولتها في آسيا، قال «الجانب الصيني مستعد بشكل كامل لجميع الاحتمالات». وحول التكهنات بشأن احتمال قيام بيلوسي بزيارة تايوان هذا الأسبوع في إطار جولتها في آسيا، قال «الجانب الصيني مستعد بشكل كامل لجميع الاحتمالات». وأضاف «جيش التحرير لن يقف مكتوف الأيدي، ومن المؤكد أن الجانب الصيني سوف يتخذ إجراءات قوية وحاسمة لحماية سيادتنا ووحدة أراضينا».

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