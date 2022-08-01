مقتل 20 إرهابيا في غارات جوية ببوركينافاسو

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وأوضحت وكالة الأنباء البوركينية، أن سلاح الجو والمدفعية البوركينية شنا هجوما في منطقة الغابات في نوواهو وكونكونموجريه وسط شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل 20 عنصرا إرهابيا.يذكر أن القوات المسلحة البوركينية قتلت في الـ 13 من يوليو الماضي، ما لا يقل عن 17 إرهابيا وتفكيك قواعد والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وذلك خلال عملية عسكرية برية وجوية شمال البلاد.
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