هوكشتاين «متفائل» بالتوصل إلى اتفاق في النزاع البحري اللبناني-الإسرائيلي

هوكشتاين خلال لقائه الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا اليوم (إ.ب.أ)

قال الوسيط الأميركي في النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، اليوم الإثنين، إنه لا يزال متفائلاً بإحراز تقدم نحو اتفاق ويتطلع للعودة إلى المنطقة للتوصل إلى «ترتيب نهائي».

وأدلى هوكشتاين بهذه التصريحات بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري ببعبدا.

ووصل هوكشتاين إلى بيروت، أمس، حاملاً طرحاً جديداً إلى المسؤولين اللبنانيين، ينظرون إليه على أنه «خطوة إيجابية تسهم في دفع ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل قدماً، بما يتيح للبنان التنقيب عن ثرواته البحرية».