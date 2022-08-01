التعليم العالي: تكليف عددًا من نواب رؤساء الجامعات بتسيير الأعمال لحين تعيين رؤساء جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كلّف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أقدم نواب رؤساء الجامعات، بتسيير أعمال عدد من الجامعات الحكومية، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رؤساء جدد لجامعاتهم.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التكليفات جاءت على النحو التالي: الدكتور محمود محمد إبراهيم المليجي، قائمًا بأعمال رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسام محمد كمال، قائمًا بأعمال رئيس جامعة حلوان.

كما تضمنت التكليفات الدكتور خالد محمود محمد جعفر، قائمًا بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور شحاتة غريب محمد شلقامي، قائمًا بأعمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور حمدي محمد حسين شحات، قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأقصر.