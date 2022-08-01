الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكو من عدم الوصول إلى المنشآت الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الاثنين طهران إلى التعاون في ظل التوترات المتزايدة والمفاوضات المتوقفة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومع بداية مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، قال جروسي: "نحتاج، وأقول هذا بوضوح شديد، نحتاج إلى الوصول بشكل يتناسب مع اتساع وعمق تلك المشكلة النووية".

وقال جروسي إنه من المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "تتمكن من تقديم الضمانات الضرورية والموثوقة أن جمهورية إيران الإسلامية تستخدم (الطاقة النووية) سلميا".

وتصاعدت التوترات بين الوكالة وإيران في الفترة الأخيرة، بعدما منعت طهران الوكالة من الوصول إلى برنامجها النووي.