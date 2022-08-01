بطول 3 كيلومترات.. إنشاء ممشى سياحي على طريق السلام بشرم الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ترافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، أعمال الممشى السياحي على طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ضمن الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وقال المحافظ إن الممشى بطول 6 كيلومترات، وعرض متوسط من 20 إلى 60 مترًا، ويتكون الممشى من 82 محل تجاري، و66 كشك بيع، ومسار للدراجات، وممشى بعرض من 5 إلى 10 أمتار، وأحواض نباتات ظل، بالإضافة للمنطقة الترفيهية التي تشمل شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة ألعاب أطفال "كيدز اريا"، محلات خدمية.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة مضاعفة ساعات العمل، وتكثيف العمالة للانتهاء من المشروع طبقًا للمواعيد المقررة.​