محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات التنفيذ الحالية لمركز السيطرة الموحد بشرم الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ودوره في دعم مؤتمر التغيرات المناخية، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري محافظ جنوب سيناء.

استعرض المحافظ خلال الاجتماع نتائج الزيارة الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ الحالية لمركز السيطرة الموحد الإضافي للشبكة الجاري تنفيذه بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ.

وأكد المحافظ على رفع درجات الاستعداد، وتحقيق التعاون الكامل والتنسيق الدائم بين كافة الجهات الحكومية، سواء داخل المحافظة أو خارجها من خلال توفير خدمات وإمكانيات الشبكة الأساسية، وتوفير وإتاحة كافة الأنظمة الحديثة، مثل الإنذار المبكر، والخرائط التفاعلية، والرصد المرئي، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار من كافة الجهات "الكهرباء، البترول، البيئة، السياحة، الموارد المائية، الطيران المدني".

وأشار إلى ضرورة إيجاد الحلول الفنية المبتكرة، وآلية تنفيذها ضمن المخطط الزمني لتنفيذ المركز وتحقيق التكامل مع التطبيقات والمنظومات المنفذة حاليًا بالمحافظة لما تمثله من إضافة نوعية للمركز، وتدعم توجه المحافظة للرقمنة الآمنة.

ولفت إلى ضرورة الاستخدام الأمثل للإمكانات والخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وإظهار حجم الجهود الضخمة المبذولة والمشروعات القومية المنفذة استعدادًا لاستضافة الدولة مؤتمر المناخ، وتأكيد مكانة الدولة المصرية وقدرتها الدائمة على تنظيم واستضافة مؤتمرات دولية بداية من استقبال الوفود المشاركة، وتذليل أي مصاعب تواجه الوفود المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ في أزمنة قياسية تتفوق على المعدلات الدولية وذلك خلال جميع فعاليات المؤتمر وحتى مغادرة الوفود.