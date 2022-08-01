حدث في 8 ساعات| تصريح جديد بشأن نتيجة الثانوية وهدم العقارات المتعارضة مع محورين بالجيزة وتغريم شركات المحمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء أكبر مجمع صناعي للبولي إثيلين في الشرق الأوسط، كما وجه الرئيس بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها لمدينة صناعية للرخام والجرانيت.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعي للبولي إثيلين في الشرق الأوسط

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات

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السيسي يوجه بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها لمدينة صناعية للرخام والجرانيت

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير شامل لمنطقة شق الثعبان وتزوديها بكافة الخدمات والمرافق لتصبح مدينة صناعية للرخام والجرانيت.

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أحدث صور لهدم العقارات المتعارضة لـ 26 يوليو وكمال عامر والدائري

تواصل الأجهزة المعنية بوزارة النقل، بالتعاون مع محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء المحاور المرورية أبرزها -(محور 26 يوليو الجديد وكمال عامر وتطوير وتوسعة الطريق الدائري).

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ملحمة بكل المقاييس.. تفاصيل تفقد كامل الوزير التطوير الشامل للطريق الدائري

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، اليوم الإثنين، مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى.

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وزير التعليم يعلق على محاولات معرفة نتيجة الثانوية: حالة هستيرية لا أعرف سببها

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من الصعب جدًا فهم الحالة الهستيرية التي نتعامل بها مع موضوع نتيجة الثانوية العامة، مضيفًا أن تلك الحالة تحدث رغم ما يتم شرحه وإعلانه من جانب الوزارة بكل وضوح كل يوم.

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تصريح جديد من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل مايتداوله بعض المواقع الإعلامية والأفراد التي تدعي المعرفة ببواطن الأمور عن توقيع نتيجة الثانوية العامة واعتمادها ووجودها على مكتب الوزير وإعلانها خلال ساعات لا أساس لها من الصحة.

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مدبولي يتابع خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات، وشارك بالحضور أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

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تبدأ بـ1600 جنيه.. "إير سفنكس" أول شركة طيران منخفض التكاليف تنطلق أكتوبر 2022

تستعد وزارة الطيران المدني لإطلاق "إير سفنكس"، أول شركة طيران منخفض التكاليف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتحديد قبل انطلاق جدول تشغيل الرحلات الشتوي؛ لتعمل في شتاء 2022- 2023 من مطارات (الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وسفنكس ومرسى علم وطابا).

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تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 21 مليون جنيه بسبب جودة الخدمة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض غرامة مالية على شركات المحمول بقيمة 21 مليون جنيه لتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات خلال الربع الثاني من 2022.

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